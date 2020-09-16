Материнский капитал разрешат тратить по-новому

16.09.2020, 11:43, Разное

Согласно проведенному исследованию, за это предложение высказалось большинство семей. Многие не готовы вкладываться в новое жилье, но хотят улучшить старое, чтобы обеспечить своим отпрыскам комфортные условия. Также большое количество россиян выразили желание потратить материнский капитал на покупку автомобиля.

Глава Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская инициативу поддержала – пока на словах. Она согласилась с тем, что ремонт для семьи всегда связан с серьезными расходами, особенно если ребенок только родился.

Отметим, в настоящее время материнский капитал может быть использован в том числе для покупки квартиры, выплат по ипотеке или постройки нового жилья.

Ряд чиновников уверены, что необходимо изменить законодательство, и разрешить родителям тратить эти средства по своему усмотрению, кроме еды и развлечений.

Напомним, ранее стало известно, что размер материнского капитала вырастет в 2021 году. Так, со следующего года за первого ребенка семье будут платить 483882 рубля. Если родители не получили средства за первенца, то за второго ребенка им положено 639432 рубля, в противном же случае – 155550 рублей.

Как писали “Дни.ру”, президент России Владимир Путин расширил программу материнского капитала: ее действие было продлено на шесть лет. Кроме того, выплату за первого ребенка семьи могут получить лишь с недавних пор. Маткапитал также положен мужчинам, которые в одиночку усыновили первого ребенка.