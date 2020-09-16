Штрафы за опоздания и большая разница в доходах: раскрыта правда о работе в службе доставки еды

16.09.2020, 11:43, Разное

Наиболее популярной работа в доставке оказалась среди граждан в возрасте 25-34 лет (42%) и 16-24 лет (39%). Меньше всего в этой сфере задействовано курьеров в возрасте 45 лет и старше (2%). У большинства стаж работы составляет от одного до трех месяцев (28%), у других – от трех месяцев до полугода (27%).

Большинство респондентов заявили в анкете, что довольны работой в Яндекс.Еде и Delivery Club (78%). Многие рассказали, что их привлекает свободный график: они могут совмешать подработку с основным видом деятельности. Кроме того, им нравится возможность много передвигаться по городу.

Семь из десятки курьеров пожаловались, что за время работы получали штрафы. 73% опрошенных сообщили, что получают в среднем до пяти штрафов за месяц. 44% респондентов рассказали, что виноваты в этом сами, еще 40% свалили все на ошибки в алгоритмах приложения, 11% обвинили бригадиров.

Курьеры также перечислили самые частые причины получения штрафов. 40% опрошенных указали на не принятый вовремя заказ, 36% респондентов признались, что опоздали на слот, т.е. на работу более чем на 15 минут, 29% пришли поздно в ресторан или кафе, передает исследовательский холдинг “Ромир”.

Выяснилось, что заработки курьеров напрямую зависят от региона работы. Так, в Москве более 65% респондентов сообщили, что получают более 40 тысяч в месяц. В других регионах на такую сумму могут рассчитывать лишь 17% опрошенных, выяснили эксперты.

“Это связано и с региональным разбросом зарплат, и с тем фактом, что в столице курьеры работают больше часов в неделю, чем в регионах”, – отметили авторы исследования.

Примечательно, что лояльность курьеров к разным сервисам отличается. Так, 57% сотрудников Delivery Club рассказали, что их условия работы лучше, чем у конкурентов. Что касается курьеров Яндекс.Еды, то в поддержку сервиса высказались всего 46% респондентов.

Отметим, что опрос проводился в форме анкетирования. В качестве респондентов выступили курьеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Опрошенные работают в службах доставки Яндекс.Еда и Delivery Club

один месяц и более.