 

Штрафы за опоздания и большая разница в доходах: раскрыта правда о работе в службе доставки еды

16.09.2020, 11:43, Разное

Наиболее популярной работа в доставке оказалась среди граждан в возрасте 25-34 лет (42%) и 16-24 лет (39%). Меньше всего в этой сфере задействовано курьеров в возрасте 45 лет и старше (2%). У большинства стаж работы составляет от одного до трех месяцев (28%), у других – от трех месяцев до полугода (27%).

Большинство респондентов заявили в анкете, что довольны работой в Яндекс.Еде и Delivery Club (78%). Многие рассказали, что их привлекает свободный график: они могут совмешать подработку с основным видом деятельности. Кроме того, им нравится возможность много передвигаться по городу.

Семь из десятки курьеров пожаловались, что за время работы получали штрафы. 73% опрошенных сообщили, что получают в среднем до пяти штрафов за месяц. 44% респондентов рассказали, что виноваты в этом сами, еще 40% свалили все на ошибки в алгоритмах приложения, 11% обвинили бригадиров.

Курьеры также перечислили самые частые причины получения штрафов. 40% опрошенных указали на не принятый вовремя заказ, 36% респондентов признались, что опоздали на слот, т.е. на работу более чем на 15 минут, 29% пришли поздно в ресторан или кафе, передает исследовательский холдинг “Ромир”.

Выяснилось, что заработки курьеров напрямую зависят от региона работы. Так, в Москве более 65% респондентов сообщили, что получают более 40 тысяч в месяц. В других регионах на такую сумму могут рассчитывать лишь 17% опрошенных, выяснили эксперты.

“Это связано и с региональным разбросом зарплат, и с тем фактом, что в столице курьеры работают больше часов в неделю, чем в регионах”, – отметили авторы исследования.

Примечательно, что лояльность курьеров к разным сервисам отличается. Так, 57% сотрудников Delivery Club рассказали, что их условия работы лучше, чем у конкурентов. Что касается курьеров Яндекс.Еды, то в поддержку сервиса высказались всего 46% респондентов.

Отметим, что опрос проводился в форме анкетирования. В качестве респондентов выступили курьеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Опрошенные работают в службах доставки Яндекс.Еда и Delivery Club
один месяц и более.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Большинство россиян назвали себя патриотами в ходе опроса ФОМ

25.06 / Звезда «Дома-2» Саша Артемова пожаловалась на тяжелый вирус

13.07 / Мнение: Биоэкономика против лесов, температурный рекорд в Якутии и рост цен на еду

27.07 / Мельникова из “Папиных дочек” показала белокурого сына со спины

02.07 / Страна, остриженная «под ноль»

10.09 / Российская блогерша погибла в ДТП в Китае

15.09 / Эпитафия «Спутнику»

15.09 / Мнение: Унизительные санкции

24.08 / Что может быть лучше? Только рок-н-ролл!

31.08 / Как держать кровь под контролем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска