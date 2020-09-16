Мнение: «Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь» в Музее русского импрессионизма

16.09.2020, 11:40, Разное

Ура, музеи начинают потихоньку выползать из коронавирусной паники. В московском Музее русского импрессионизма на прошлой неделе открылась выставка полузабытого художника начала ХХ века Сергея Виноградова (до 10 января). Все очень живописно, рекомендую.

Это очередная из цикла выставок Музея русского импрессионизма, в которой зрителю возвращены полузабытые имена достойных живописцев последних десятилетий Российской империи и эмиграции. Сергей Виноградов, художник круга Серова и Коровина, — одна из таких мутных фигур, которые специалистам вроде бы известны, а обычной публике нет. Хотя вполне достоин небольшой славы. ("Скучные" фамилии тоже способствуют такому ускользанию из памяти).

Считается, что Виноградов относится к кругу Валентина Серова и Константина Коровина. Вообще, время отчетливо видно в его работах, а вот над вычленением собственного авторского почерка, не подражательного большим мастерам, зрителю придется поразмыслить.

Вот здесь, например, ощущается Головин.

Рука у Виноградова была поставлена отлично, и во всех картинах видна отличная школа, чувство цвета, мастерство.

Для тех, кто давно и заслуженно любит Виноградова, интересно будет взглянуть на работы, созданные им после переезда в Прибалтику в 1924 году. Кроме работ из Москвы и Санкт-Петербурга, в экспозицию вошли произведения из частных коллекций и музейных собраний регионов, а также из Прибалтики и Беларуси.

Мне больше всего понравились у него женские образы. Вот это портрет жены.

Работы "крестьянского" жанра более скучны.



В Московском училище живописи, ваяния и зодчества он учился у Владимира Маковского, Поленова и др.

Экспонирование, как всегда в этом музее, приятное, не скучное.

Часть зала отделана под дачные обои. Это хорошо, потому что, побродя немного между картинами, видишь, что Виноградов нашел себя именно в изображении дачной, загородной жизни.

Конечно, Виноградов бывал в Париже и видел, что там вытворяли живописцы.

Для истории искусства важно не только то, что он был художником, а даже то, что Виноградов выступал консультантом Михаила и Ивана Морозовых, и помогал им в Париже формировать коллекцию импрессионистов и постимпрессионистов. Кто знает, чего бы наши музеи лишились без его советов тогда.

Карьера его развивалась хорошо, он преподавал, зарабатывал, был членом влиятельных кружков, принят в Академию.

Вот одна из наиболее приятных "собственных" вещей Виноградова.

Из садов его самым любимым место была усадьба Головинка в Тульской губернии, принадлежавшая Елене Дмитриевне Мамонтовой, жене Всеволода Саввича Мамонтова, сыну разорившегося мецената.

Другое его любимое место было харьковское имение сахарозаводчика Харитоненко.

А когда начнется Гражданская, Виноградов будет в Москве, и ненароком отобъет атаку анархистов на московский особняк Харитоненко на Софийской набережной. В 1923 году художник поедет в Ригу по делам, и в общем, решит обратно не возвращаться. Он умрет в Риге в 1938 году в возрасте 68 лет. Весьма благополучная по тем временам судьба у человека, писавшего светлые картины.