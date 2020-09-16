Мнение: Чем нас не устраивает большая Википедия

16.09.2020, 11:35, Разное

Баран говорит овце: «Ты назовёшь меня сейчас конспирологом, но я почти убеждён, что собака и пастух действуют заодно. Также мне кажется, что пастух собирается нас съесть».

Диалог очень жизненный. Стоит только намекнуть, что большая Википедия полностью контролируется врагами России, как тут же со всех сторон подходят скептики, чтобы начать натужно шутить на тему теорий заговоров.

Что же, приведу ещё одно доказательство очевидного для меня факта. На Википедии есть статья «надёжные источники». Вот, что там говорится про российские СМИ:

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Reliable_sources/Perennial_sources

1. Lenta.ru, с 12 марта 2014 по настоящее время

Из-за постоянных злоупотреблений Lenta.ru находится в черном спам-списке Википедии, и ссылки на статьи, опубликованные после 12 марта 2014 года, следует занести в белый список, прежде чем их можно будет использовать.

Lenta.ru была осужден в 2019 году RfC, который показал консенсус в отношении того, что сайт после массового увольнения сотрудников 12 марта 2014 года часто публикует теории заговора и российскую пропаганду. Использование статей с Lenta.ru, опубликованных с 12 марта 2014 года в качестве ссылок, должно быть обычно запрещено, особенно при наличии других, более надежных источников. Lenta.ru не следует ни использовать для определения заметности, ни использовать в качестве вторичного источника в статьях.

2. РИА Новости

РИА Новости было официальным информационным агентством российского правительства. Существует широкий консенсус в отношении того, что это предвзятый источник. Он обычно считается пригодным для использования в официальных правительственных заявлениях и позициях. Нет единого мнения о том, является ли он надежным для других тем, хотя мнения обычно склоняются к ненадежности.

3. RT (Russia Today)

Существует консенсус в отношении того, что RT является ненадежным источником, публикует ложную или сфабрикованную информацию и должен быть осужден по аналогии с Daily Mail. Многие редакторы называют RT рупором российского правительства, которое занимается пропагандой и дезинформацией.

[Примечание О.М.: у редакторов Википедии вот уже 5 лет идут какие-то личные разборки с «Дэйли Мэйл», так что конкретно это западное СМИ они тоже не любят].

4. Спутник

Существует консенсус в отношении того, что Sputnik является ненадежным источником, публикующим ложную или сфабрикованную информацию, и должен быть осужден, как и в RFC 2017 года Daily Mail. Sputnik считается российским пропагандистским изданием, которое занимается предвзятостью и дезинформацией, значительная часть редакторов поддерживает эту точку зрения, а некоторые редакторы считают этот источник менее надежным, чем Breitbart News.

5. ТАСС, ИТАР-ТАСС, Телеграфное Агентство Советского Союза

В RFC 2019 года редакторы утверждали, что надежность ТАСС варьируется в зависимости от предмета исследования. Редакция считает ТАСС достаточно достоверным для констатации фактов, заявленных российским правительством, но также соглашается с тем, что существуют недостатки в достоверности сообщений ТАСС по другим вопросам.

А вот, что в этой статье из Википедии говорится про главные СМИ стран Запада:

1. Би-Би-си

Би-би-си считается в целом надежной. Это включает в себя новости Би-би-си, документальные фильмы Би-би-си и сайт истории Би-би-си (на BBC Online). Однако это исключает проекты Би-би-си, которые включают пользовательский контент (например, h2g2 и проект BBC Domesday), а также публикации Би-би-си с уменьшенным редакторским надзором (например, коллективные).

2. Блумберг

Публикации Блумберга, включая Блумберг Ньюс и Блумберг Бизнесвик, считаются в целом надежными для новостей и деловых тем.

3. Си-Эн-Эн

Существует общее мнение, что новости, транслируемые или публикуемые CNN, в целом надежны. Однако iReport состоит исключительно из пользовательского контента, и контент ток-шоу должен рассматриваться как личные мнения. Некоторые редакторы считают CNN предвзятым, хотя и не до такой степени, чтобы это влияло на надежность.

4. Гардиан

Существует общее мнение, что Гардиан в целом надежен.

5. Ле Монд

Существует общее мнение, что Le Monde в целом надежна.

6. Нью-Йорк Таймс

Большинство редакторов считают Нью-Йорк Таймс в целом надежной.

7. Рейтер

Агентство Рейтер — информационное агентство. Существует консенсус, что Reuters в целом надежен. Сборные отчеты агентства Рейтер, опубликованные в других источниках, также считаются в целом надежными. Пресс-релизы, публикуемые агентством Reuters, не являются автоматически надежными.

Как видите, это готтентотская мораль в чистом виде. Свои СМИ по умолчанию получают зелёный рейтинг, чужие СМИ (российские и китайские) — красный рейтинг. Особенно показателен пример с «Лентой»: пока она управлялась прозападным редактором, она была «надёжным источником», однако как только там сменили руководство на нейтральное, «Лента» тут же вышла у википедистов из доверия.

Излишне упоминать, что википедисты склонны считать надёжным источником любое сборище фантазёров, если только эти фантазёры участвуют в информационной войне против России. Смешно сказать, зелёный рейтинг имеет даже печально знаменитая «Беллингкэт».

На всякий случай, вот тут собрано несколько примеров «работы» главных СМИ Запада:

https://ruxpert.ru/Ложь_западных_СМИ

Несложно заметить, что западные редакторы и журналисты уже не пытаются соблюдать видимость приличий и ленятся исправлять свои «ошибки», даже тогда, когда их ловят за руку. Западные медиа не видят смысла напрягаться, так как знают, что кукушка всегда будет хвалить петуха, а петух всегда будет хвалить кукушку.

Сейчас мы видим демонстративное отступление от здравого смысла, например, в удивительной истории про отравление господина Навального «новичком». Западный журналист из 1970-х счёл бы попытку скормить ему подобную «новость» оскорблением, так как здравомыслящему человеку очевидно, что если нашего оппозиционера чем-то и отравили, так точно не этим мощнейшим препаратом. Увы, современные западные журналисты послушно делают вид, будто верят в версию с «новичком», а Википедия старательно оформляет эти фантазии в виде «нейтрального» описания событий:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Отравление_Алексея_Навального

Так как всех инакомыслящих редакторы Википедии оперативно банят, ограничивают и пессимизируют, после прочтения статьи в «нейтральной» Википедии у обывателя складывается однозначное впечатление: Путин лично приказал отравить Навального новичком, все честные врачи и химики это дружно подтверждают, а отрицают этот «факт» или проплаченные русские пропагандисты, или глупые фрики, верящие в плоскую Землю.

Лирическое отступление: я желаю Алексею Навальному скорейшего выздоровления, и я очень рад, что он уже постит фоточки в соцсетях, однако машина западной пропаганды, в жернова которой угодил наш оппозиционер, жестока и опасна. Правила жанра требуют, чтобы господин Навальный отыграл сценарий СиСи Кепвелла из «Санта-Барбары»: пролежал в коме пару сотен серий, непрерывно сохраняя интригу по поводу состояния своего здоровья. Через несколько недель в США начнутся выборы. Интересы межнационального глубинного государства, которое как раз и контролирует всю огромную медиа-машину Запада, требуют, чтобы к 03 ноября история господина Навального всё ещё могла служить основой для ярких антироссийских заголовков.

Подведу итог

Опасность Википедии в том, что она имеет репутацию нейтрального сайта, хотя на самом деле проводит жёсткую антироссийскую политику. Радио Свобода, Медуза, Дождь и Эхо Москвы не так опасны, так как аудитория этих СМИ хорошо понимает: там озвучивают американскую точку зрения, там журналисты ангажированы против России и выступают за демпартию США.

Чтобы смягчить проблему, нам стоит делать вот что.

Первое — развивать свои аналоги Википедии, такие как наш с вами Руксперт, чтобы Википедия потеряла в перспективе свою «монополию на правду».

Второе — попинывать ленивых российских журналистов, которые с наивной теплотой пишут о Википедии даже тогда, когда та мешает с грязью их родные СМИ, называя их «предвзятыми», «конспирологическими» и «пропагандистскими».

Такая журналистская снисходительность, на мой взгляд, неправильна и несправедлива. Мы должны чётко различать усердное миллионное сообщество, корпящее над дискографией Верки Сердючки и прочими важными статьями Википедии, от небольшой верхушки ангажированных администраторов, которая использует своё влияние, чтобы вредить нашей стране.