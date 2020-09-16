 

Ситуация на рынке труда может вернуться к весенним показателям в случае второй волны коронавируса – эксперт

16.09.2020, 11:34, Новости дня

Если в Украине начнется вторая волна коронавируса, то безработица может вернуться на уровень весенних показателей, рассказала УНИАН эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина.

“Ситуация на рынке труда может вернуться к весенним показателям в случае второй волны коронавируса. Потому что мы уже не имеем того запаса прочности. И если весной люди могли продержаться, имея определенный финансовый запас, то сейчас люди этого не смогут. Они не сумели сформировать финансовую подушку”, – рассказала она. 

Ситуация усугубляется тем, что из-за закрытия границ выехать на работу за границу стало сложнее, добавила эксперт.

“Мы сейчас очень зависимы от того, как будет идти карантин (в других странах. – УНИАН). Мы имеем, к примеру, вторую волну коронавируса в Чехии, а это наш партнер по трудоустройству. Мы имеем большие проблемы с Германией относительно вакансий. Поэтому те украинцы, у которых была подработка в европейских странах, теперь ее не имеют”, – отметила Пашкина.

Средняя зарплата в этих условиях вряд ли будет расти, считает она.

“Рынок вообще не разрешит платить высокую зарплату. Теперь у нас меньше импульсивных покупок. Поэтому иногда, когда работодатель хотел бы платить больше, не может сделать этого. Рынок предоставления услуг сузился, поэтому объективно заработная плата может тоже быть меньше”, – заявила эксперт.

Она отметила, что у государства нет четкой стратегии на рынке труда.

“Бизнес, мне кажется, не видит, что есть какая-то государственная программа хотя бы на полгода, которая давала бы понимание людям, на что им рассчитывать в случае изменения ситуации”, – подытожила Татьяна Пашкина.

По данным Государственного центра занятости на 31 августа, за период карантина в Украине зарегистрировано более 477 тыс. безработных. По сравнению с июнем количество безработных в Украине уменьшилось на 30 тыс. человек, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Национальный банк в инфляционном отчете, опубликованном 30 июля, ухудшил свой прогноз по безработице: регулятор ожидает, что ее уровень в этом году достигнет 10%, а не 9,5%, как прогнозировал НБУ в апреле.

Кабмин Украины 22 апреля установил пособие по частичной безработице на период карантина, за получением выплат украинцы могли обращаться в центры занятости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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