Паломничество хасидов в Умань. Паломников обеспечили кошерной едой и напитками – МИД

16.09.2020, 11:34, Новости дня

Паломников-хасидов, которые пытаются попасть в Украину с территории Беларуси, обеспечили кошерной едой и напитками. Об этом замглавы украинского МИД Евгений Енин написал в Facebook.

“Совместными усилиями украинской власти, посольств Израиля в Украине и Беларуси, а также ряда еврейских общин Украины нам удалось обеспечить паломников кошерной едой и напитками”, – отметил он.

Енин обратил внимание иностранцев и лиц без гражданства на необходимость соблюдения законодательства Украины по вопросам въезда и пребывания на ее территории. Согласно постановлению Кабинета Министров, с полуночи 28 августа до полуночи 28 сентября, на время действия карантина запрещается въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме ряда исключений, напомнил Енин.

“Лица, которые не подпадают под категорию исключений из вышеуказанного запрета, не могут быть пропущены на территорию Украины. МИД Украины обращается ко всем путешествующих с настойчивым ходатайством уважать действующие правила в сфере пограничного контроля и не допускать создания осложненных ситуаций в пунктах пропуска через государственную границу”, – подчеркнул он.

Енин отметил, что Киев с пониманием относится “к усилиям Израиля” способствовать въезду своих граждан, застрявших на границе Украины и Беларуси. 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский получил обращение главы министерства внутренних дел Израиля Арье Дери с просьбой пустить в Украину паломников, рассказал Енин.

Багато часу приділив сьогодні тематиці хасидів та ситуації, що склалася в окремих пунктах пропуску на кордоні з… Posted by Eugene Enin on Teisipäev, 15. September 2020

Сейчас граница с Беларусью охраняется в усиленном режиме. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для хасидов.

15 сентября в Госпогранслужбе заявили, что ожидают прибытия к границам Украины 4 тыс. хасидов.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Нового года (Рош а-Шана) прибывают хасиды со всего мира. В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев в связи с обострением эпидемической ситуации, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа.

“Европейская правда” со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не оформлять хасидов на выезд в Украину, сообщила пресс-служба МИД Украины.