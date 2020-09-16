Команда из Украины выиграла Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу

16.09.2020, 11:34, Новости дня

Финальный турнир женского Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу выиграла команда “Мрія-2006” из Ананьева Одесской области. Об этом 13 сентября проинформировал сайт этого вида спорта.

Игры с участием пяти команд проходили в португальском городе Назаре. “Мрія-2006” играла в этом турнире впервые.

В решающем поединке украинки со счетом 4:1 обыграли бывших победителей турнира, испанскую CFP Cáceres Femenino. Испанки в итоге заняли второе место.

В тройку призеров пробилась “Звезда” из России.

Замкнули турнирную таблицу французский клуб Marseille Beach Team и бельгийский New Tem Brussels.

В Украинской федерации футбола уточнили, что всего на турнире “Мрія-2006” провела четыре матча, уступив только в одном из них, по пенальти “Звезде”.

Клуб из Ананьева является вице-чемпионом Украины по пляжному футболу.