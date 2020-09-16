Любовница Тарзана: Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких

16.09.2020, 11:34, Новости дня

23-летняя Анастасия Шульженко, заявившая, что cостояла в интимных отношениях с мужем певицы Наташи Королевой, стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко), записала видеообращение и разместила его в Instagram.

“В мой адрес от небезызвестной звездной пары поступают различного рода оскорбления и необоснованные обвинения”, – заявила она.

По словам Шульженко, она знала, что Тарзан – человек публичный и женатый, поэтому не афишировала отношения и ничего не требовала от него. Шульженко заявила, что ее обвиняют в воровстве ложно.

“Я не сомневаюсь, что у этой пары достаточно знакомых, друзей, связей, которыми они могут воспользоваться и достигнуть своих целей. Я просто боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких”, – заявила Шульженко.

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Публикация от Анастасия Шульженко (@anastasiya.shulzhenko) 14 Сен 2020 в 11:00 PDT

Российский адвокат Вадим Лялин рассказывал, что Наташа Королева подала в суд на 23-летнюю девушку, заявившую, что она беременна от Тарзана.

Сам стриптизер публично признался в измене.

Наташа Королева и Тарзан поженились 21 августа 2003 года. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году.