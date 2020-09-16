Долго доходит. Топалов заявил, что не сразу понял, как ему повезло с Тодоренко

16.09.2020, 11:34, Новости дня

Российский певец Влад Топалов 16 сентября в Instagram заявил, что не сразу осознал, как ему повезло с женой – украинской ведущей Региной Тодоренко.

“Есть люди, которые очень долго до всего “доходят”. Так вот я с каждым днем все больше понимаю, как же мне повезло и какой я счастливый. Нет большей награды для мужчины, чем иметь рядом лучшую женщину и, как следствие, лучших детей! Спасибо тебе за все, моя любовь!” – написал он.

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Есть люди, как я, которые оооооочень дооооолгоооо до всего «доходят»….. так вот, я с каждым дне * м все * больше понимаю, каааак же мне повезло и какои * я счастливыи * . Нет большеи * награды для мужчины, чем иметь рядом лучшую женщину и , как следствие, лучших детеи * ! Спасибо тебе за все * , моя любоффф! В новом номере @7days_ru поговорили и посмеялись обо все * м, что сегодня происходит! И о Ледниковом Периоде))) Спасибо за кле * вую съемку! @nineska47 @yanabuzychkina @reutelena #vladtopalov #владтопалов

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 16 Сен 2020 в 12:16 PDT

Топалов и Тодоренко зарегистрировали брак в декабре 2018 года. Пара воспитывает сына Майкла, которому в декабре исполнится два года.