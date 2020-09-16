 

Долго доходит. Топалов заявил, что не сразу понял, как ему повезло с Тодоренко

16.09.2020, 11:34, Новости дня

Российский певец Влад Топалов 16 сентября в Instagram заявил, что не сразу осознал, как ему повезло с женой – украинской ведущей Региной Тодоренко. 

“Есть люди, которые очень долго до всего “доходят”. Так вот я с каждым днем все больше понимаю, как же мне повезло и какой я счастливый. Нет большей награды для мужчины, чем иметь рядом лучшую женщину и, как следствие, лучших детей! Спасибо тебе за все, моя любовь!” – написал он. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Есть люди, как я, которые оооооочень дооооолгоооо до всего «доходят»…..  так вот, я с каждым дне * м все * больше понимаю, каааак же мне повезло и какои * я счастливыи * . Нет большеи * награды для мужчины, чем иметь рядом лучшую женщину и , как следствие, лучших детеи * ! Спасибо тебе за все * , моя любоффф! В новом номере @7days_ru поговорили и посмеялись обо все * м, что сегодня происходит! И о Ледниковом Периоде))) Спасибо за кле * вую съемку! @nineska47 @yanabuzychkina @reutelena #vladtopalov #владтопалов

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 16 Сен 2020 в 12:16 PDT

Топалов и Тодоренко зарегистрировали брак в декабре 2018 года. Пара воспитывает сына Майкла, которому в декабре исполнится два года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Рассекречен новый универсал Subaru Levorg с турбомотором 1.8

03.08 / Вспышка COVID-19 в Одесском горсовете. Вице-мэр опроверг информацию о заражении

13.09 / На Донбассе сохраняется режим тишины – штаб ООС

03.08 / Захватчик заложников в Киеве потребовал выхода в прямой телеэфир

14.08 / Польша решила финансировать независимые белорусские СМИ

02.07 / Россия продлила запрет на международные полеты до августа

12.08 / В Калининграде почтили память моряков подводной лодки «Курск»

10.07 / Китай предупредил о новом опасном типе пневмонии в Казахстане

28.08 / Президенту России надо как-то сбалансировать это свое неприличное поведение относительно Беларуси – Кулеба

17.07 / Заслуженный учитель РФ не считает нужным пересматривать результаты ЕГЭ по химии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска