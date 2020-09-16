Подлинная холёность – Личное мнение

16.09.2020, 11:31, Разное

Уход многих женщин за собой сродни точечному ремонту сраной халупы. Уж простите за мою грубую прямоту.

Вы путаете подлинную холёность с усилиями — пусть и титаническими — по маскировке недостатков.

По-настоящему холёная женщина отлично выглядит и без укладки, и без макияжа. Она уже просыпается холёной, в отличие от курицы, которая пытается навести холёность в ванной.

Если ты просыпаешься облезлой страшилой, то выйти из ванной холёной женщиной у тебя не получится, как ни крась морду, как ни завивай волосёнки.

Задумалась: а без чего холёность, собственно, невозможна? И вот к какому выводу пришла:

Зубы, кожа, голова — три кита подлинной холёности.

Если что-то одно не в порядке, человек, в принципе, не может считаться ухоженным. Будь то мужчина или женщина.

Не путайте старательно уложенные «так себе» волосёнки с подлинной холёностью!

Женщины, которые себя не любят, не заморачиваются и по поводу волос. Ходят с тусклой башкой и не парятся.

Я парюсь. Я заморачиваюсь. Я себя обожаю.

Очень бы хотелось, чтобы и вы относились к себе так же. Ухаживайте за волосами, не опускайте руки, не ограничивайтесь в уходе лишь шампунем и кондиционером. Со временем, думаю, увидите результат.