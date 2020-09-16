 

Подлинная холёность – Личное мнение

16.09.2020, 11:31, Разное

Уход многих женщин за собой сродни точечному ремонту сраной халупы. Уж простите за мою грубую прямоту.

Вы путаете подлинную холёность с усилиями — пусть и титаническими — по маскировке недостатков.

По-настоящему холёная женщина отлично выглядит и без укладки, и без макияжа. Она уже просыпается холёной, в отличие от курицы, которая пытается навести холёность в ванной.

Если ты просыпаешься облезлой страшилой, то выйти из ванной холёной женщиной у тебя не получится, как ни крась морду, как ни завивай волосёнки.

Задумалась: а без чего холёность, собственно, невозможна? И вот к какому выводу пришла:

Зубы, кожа, голова — три кита подлинной холёности.

Если что-то одно не в порядке, человек, в принципе, не может считаться ухоженным. Будь то мужчина или женщина.

Не путайте старательно уложенные «так себе» волосёнки с подлинной холёностью!

Женщины, которые себя не любят, не заморачиваются и по поводу волос. Ходят с тусклой башкой и не парятся.

Я парюсь. Я заморачиваюсь. Я себя обожаю.

Очень бы хотелось, чтобы и вы относились к себе так же. Ухаживайте за волосами, не опускайте руки, не ограничивайтесь в уходе лишь шампунем и кондиционером. Со временем, думаю, увидите результат.

Источник: Лена Миро



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Личное: Перед такими не извиняются

17.07 / Первый начал: Гарик Харламов потребовал развода у Кристины Асмус

13.08 / «Мне стыдно носить ваш орден»

17.07 / В России утверждают, что разработали «антигравитационный двигатель»

11.08 / В Беларуси освободили журналиста «Медузы» Максима Солопова

14.07 / Скандалы: «Меня раздражает всеобщее одобрение»

03.08 / Брат Меган Маркл: “Наш отец потерял надежду помириться с ней”

06.07 / Морское эхо западных славян

15.09 / Биатлонист Антон Шипулин стал отцом в третий раз

13.07 / Российская морская авиация ВМФ получит три самолета-амфибии Бе-200

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска