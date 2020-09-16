Мигранты на острове Лесбос протестуют и требуют «свободы»

16.09.2020, 11:25, Новости дня

Женщины с детьми из сгоревшего лагеря для беженцев на греческом острове Лесбос устроили акцию протеста, призывая Евросоюз защитить их и оказать им помощь. Многие мигранты также обвинили полицию в жестоком обращении. После пожара они отказываются переезжать в установленный военными новый палаточный городок, требуя переправить их на материк, передаёт Euronews.

Женщины и дети — те, кто ещё недавно жили в центре по приёму беженцев Мориа на греческом острове Лесбос, устроили акцию протеста. Манифестанты призывали Евросоюз защитить их и оказать им помощь. Многие мигранты также обвинили полицию в жестоком обращении.

На острове после пожара в Мории сложилась взрывоопасная ситуация. Более 12 тысяч нелегалов остались без крыши над головой. Тысячи семей вот уже шестую ночь проводят под открытым небом и отказываются переезжать в установленный военными палаточный городок.

АПОЛОСТОС СТАИКОС, корреспондент Euronews: Это новый лагерь. Почему вы не хотите перебираться туда?

ЖЕНЩИНА: Потому что мы напуганы. Нам страшно.

АПОЛОСТОС СТАИКОС: Но вы не можете жить на улице!

ЖЕНЩИНА: Да, я знаю. Но люди говорят — нам нужна свобода. Да, мы должны быть свободными.

АПОЛОСТОС СТАИКОС: Как утверждают власти, группа афганцев шантажирует и терроризирует значительное число мигрантов и беженцев. Эта группа заявляет, что мигранты достигнут своей цели (речь идёт об их отправке на материк), только если они будут оставаться на улицах.

Европа обещала увеличить помощь Греции после того, как лагерь Мориа сгорел дотла. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что новый европейский миграционный пакт будет представлен 23 сентября — на неделю раньше, чем планировалось.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Еврокомиссии: Все вместе мы обсудили вопрос, касающийся центра по приёму мигрантов и беженцев, который будет находиться в ведении европейских агентств и греческих властей.

Свою позицию обозначила и канцлер Германии Ангела Меркель.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер ФРГ: Греция — страна, границы которой являются внешними границами Европейского союза. Афины взяли на себя огромную ответственность. Мы видели это, в том числе и весной нынешнего года. Поэтому Греция заслужила поддержку — и эта поддержка должна быть оказана на европейском уровне, насколько это возможно.

Мигрантов из Мории ждут эти палатки. Пока в них поселились лишь 800 из 12 тысяч беженцев.

Дата выхода в эфир 14 сентября 2020 года.