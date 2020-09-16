Эксперт о плане Кремля относительно Лукашенко: Отстранять от власти

16.09.2020, 11:23, Разное

Член политсовета Объединенной гражданской партии Белоруссии Лев Марголин рассказал о своем видении итогов переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. “Главный вывод у меня такой: Путин отказался от серьезной поддержки Лукашенко”, – подчеркнул эксперт.

Колоссальный кредит в полтора миллиарда долларов, заметил специалист, не стоит рассматривать как некий аванс для президента Белоруссии. Деньги эти нужны, в первую очередь, для того, чтобы у страны были средства рассчитаться с поставками газа, а также совершить очередные платежи по предыдущим займам. Таким образом, Россия просто спасает Белоруссию от дефолта и обеспечивает себе вероятность возврата уже вложенных средств.

Эксперт обратил внимание и на то, что резерв российских силовиков с границы Белоруссии был снят. По обе стороны российско-белорусской границы возникло понимание, что проявление какого-то антигосударственного насилия в ходе протестов возможно только в следствии намеренной провокации Минска.

Лев Марголин подчеркнул, что у России было три возможный сценария взаимодействия с Александром Лукашенко. Согласно первому Москва могла бы четко объявить, что поддерживает президента Белоруссии. Несмотря а все попытки политика по-своему интерпретировать слова российской стороны, этого так и не произошло.

Второй сценарий предполагал столь же четкий и красноречивый отказ от какого-либо взаимодействия с Лукашенко. Так Кремль действовать тоже не стал.

“Был третий вариант: легонечко поддержать Лукашенко, чтобы исключить его внезапное падение, но постепенно отстранять его от власти”, – заметил Лев Марголин. И, по мнению эксперта, итог переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи показывает, что Кремль сделал ставку именно на такое развитие событий.