Власти Минска оценили ущерб от протестов

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16.09.2020, 11:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУщерб Минску от несанкционированных протестных акций составляет почти 22 млн рублей, сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Минского городского исполнительного комитета Владимир Лебедь.

«С начала несанкционированных мероприятий ущерб составил более 750 тыс. белорусских рублей (22 млн рублей). В среднем городу в обыкновенный будний день это обходится примерно в 10 тыс. белорусских рублей (290 тыс. рублей). Эта сумма в разы вырастает после выходных и составляет около 20-30 тыс. белорусских рублей (580-870 тыс. рублей)», – цитирует БелТА чиновника.

По его словам, оценивались затраты за уборку территории, устранение несанкционированных надписей на фасадах и других элементах. В среднем в день задействовано более 1 тыс. работников ЖКХ и более 80 единиц техники, добавил Лебедь. 

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.



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