 

Военная делегация РФ во главе с Шойгу прибыла в Белоруссию

16.09.2020, 11:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в Белоруссию с рабочим визитом, будут обсуждаться вопросы двустороннего военного сотрудничества, сообщила пресс-служба минобороны республики.

«В Минск с рабочим визитом прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», – передает РИА «Новости» сообщение белорусского ведомства.

В нем отмечается, что цель визита – обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Белоруссии и России.



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