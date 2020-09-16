Военная делегация РФ во главе с Шойгу прибыла в Белоруссию

16.09.2020, 11:08, Новости дня

Российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в Белоруссию с рабочим визитом, будут обсуждаться вопросы двустороннего военного сотрудничества, сообщила пресс-служба минобороны республики.

«В Минск с рабочим визитом прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», – передает РИА «Новости» сообщение белорусского ведомства.

В нем отмечается, что цель визита – обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Белоруссии и России.