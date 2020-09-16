СК создал спецштаб в рамках борьбы с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории

16.09.2020, 11:00, Разное

Следственный комитет создал специальный штаб для архивных и поисковых работ, чтобы бороться с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Бастрыкин.

В состав штаба включили представителей СК и других ведомств, а также общественных организаций. «Мы должны препятствовать искажению исторической правды, в том числе и уголовно-правовыми мерами», — пояснил Бастрыкин.

Следственный комитет в этом году завел несколько уголовных дел о реабилитации нацизма из-за публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. По одному из них приговор уже вынесен — жителю Перми назначили 200 часов обязательных работ, так как он опубликовал изображение Андрея Власова — советского генерала, перешедшего во время Великой Отечественной войны на сторону гитлеровской Германии.

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