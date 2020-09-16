Названа опасность мужских дезодорантов

16.09.2020, 10:53, Разное

Медики рассказали, какую опасность может нести использование мужских дезодорантов. Они способны негативно влиять на здоровье представителей мужского пола.

Ученые провели серию экспериментов, в которых согласились принять участие добровольцы. Они выяснили, что мужчины, использующие дезодоранты, не могли похвастаться высокой половой активностью.

Медик считают, что из-за воздействия химических средств страдает способность к оплодотворению. В частности, они связывают это с парабенами, вызывающими различные нарушения в организме.

Уже установлено, что теплоотдача тела мужчины больше, нежели у женского. Если будет отсутствовать естественное охлаждение в виде пота, то организм перегреется. Это может привести к увеличению температуры тела, появится отдышка, начнутся проблемы с сердцем, высока вероятность потери сознания. В дезодорантах присутствует избыток солей алюминия, а это провоцирует задержку кальция в организме.