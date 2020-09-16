Отвечающий за отношения с Россией министр экономики Японии сохранил пост

16.09.2020, 10:48, Новости дня

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма, отвечающий за развитие экономических связей с Россией, сохранил свой пост в новом правительстве Есихидэ.

«Министром экономики, торговли и промышленности, министром по развитию экономических отношений с Россией назначен Хироси Кадзияма», – сказал представляющий новый состав правительства генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като.

Кадзияма занимает этот пост с октября прошлого года, передает ТАСС.

Должность министра по развитию экономических отношений с Россией была специально создана и закреплена за главой экономического ведомства Японии в 2016 году, ее почти три года занимал Хиросигэ Сэко.

Также в правительстве сихидэ Суги свои должности сохранили некоторые министры кабмина Синдзо Абэ: министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, министр финансов Таро Асо, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуеси Акаба, а также министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото и министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура. Переназначение получили и министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма, который в правительстве отвечает за развитие экономических связей с Россией; а также министр охраны окружающей среды Синдзиро Коидзуми.

Свой пост покинул министр обороны Таро Коно, он получил портфель госминистра, ответственного за проведение административной реформы. На должность главы оборонного ведомства назначен Нобуо Киси – младший брат Синдзо Абэ, который ранее был заместителем министра иностранных дел. Кроме того, в новом правительсве появилась должность госминистра по цифровизации, на этот пост назначен Такуя Хираи, который при Абэ отвечал за развитие науки и технологий.

Министром иностранных дел Японии остался Тосимицу Мотэги, этот пост он занимает с сентября прошлого года. На одной из последних пресс-конференций Мотэги заявил, что собирается продолжать переговоры с Россией по мирному договору на основе достигнутых результатов.

В среду новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Ёсихидэ Суга был утвержден на посту премьер-министра страны. Новое правительство Японии во главе с Суга намерено развивать отношения с Россией в разных областях, в том числе по заключению мирного договора.

Напомним, 28 августа Абэ подтвердил решение уйти в отставку из-за ухудшения здоровья и выразил сожаление, что так и не смог достичь подписания мирного договора с Россией.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Абэ за совместную работу.

Правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что при премьер-министре Японии Синдзо Абэ Москва и Токио не приблизились к подписанию мирного договора между странами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как изменятся отношения РФ и Японии с уходом Абэ.