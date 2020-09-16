В итальянском порту произошел крупный пожар
16.09.2020, 10:48, Новости дня
Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео крупного пожара в итальянском порту Анкона.
Очевидцы сообщили, что в порту внезапно прогремел взрыв, а затем гигантский столб огня взмыл в небо, передает «Царьград».
Furioso incendio nella zona produttiva portuale di Ancona. pic.twitter.com/hc1Il3JS3t
— Tgr Rai Marche (@TgrMarche) September 15, 2020
По предварительным данным, погибших в результате инцидента не обнаружено. В данный момент на территории Анконы горят несколько крупных складов, с огнем борются 16 пожарных расчетов.
Причины инцидента на данный момент неизвестны.
Port of Ancona, Italy is on huge FIRE pic.twitter.com/4HtUqtvFyX
— Voyager (@voyager_nkm) September 16, 2020
Между тем местные власти рекомендовали жителям закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу: в городе стоит едкий запах, а высокий столб дыма виден за несколько километров, передает «Вечерняя Москва».
Отмечается, что власти также временно закрыли парки и школы.
Ранее в Ливане на территории порта Бейрута начался сильный пожар, столб черного дыма наблюдался за три километра от морской гавани. К тушению пожара привлекли военные вертолеты. Сообщалось, что горели склады с маслом и покрышками, дым распространился на половину города.
До этого в том же порту произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2 тыс.750 тонн аммиачной селитры.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет