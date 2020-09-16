 

В итальянском порту произошел крупный пожар

16.09.2020, 10:48, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОчевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео крупного пожара в итальянском порту Анкона.

Очевидцы сообщили, что в порту внезапно прогремел взрыв, а затем гигантский столб огня взмыл в небо, передает «Царьград».

Furioso incendio nella zona produttiva portuale di Ancona. pic.twitter.com/hc1Il3JS3t

— Tgr Rai Marche (@TgrMarche) September 15, 2020

По предварительным данным, погибших в результате инцидента не обнаружено. В данный момент на территории Анконы горят несколько крупных складов, с огнем борются 16 пожарных расчетов.

Причины инцидента на данный момент неизвестны.

Port of Ancona, Italy is on huge FIRE pic.twitter.com/4HtUqtvFyX

— Voyager (@voyager_nkm) September 16, 2020  

Между тем местные власти рекомендовали жителям закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу: в городе стоит едкий запах, а высокий столб дыма виден за несколько километров, передает «Вечерняя Москва».

Отмечается, что власти также временно закрыли парки и школы.

Ранее в Ливане на территории порта Бейрута начался сильный пожар, столб черного дыма наблюдался за три километра от морской гавани. К тушению пожара привлекли военные вертолеты. Сообщалось, что горели склады с маслом и покрышками, дым распространился на половину города.

До этого в том же порту произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2 тыс.750 тонн аммиачной селитры.



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