 

Кроссоверы марки Changan подорожали в России

16.09.2020, 10:45, Новости дня

Китайская компания Changan увеличила стоимость на свои автомобили, которые продаются на российском рынке.

В частности, средний размер удорожания для местных дилеров достигает 20-50 тысяч рублей. Увеличенная стоимость коснулась всех автомобилей, за исключением внедорожника Changan CS35, который продается по актуальному прайсу. Кроме того, модель Changan CS35 Plus теперь доступна у местных дилеров по цене от 1,2 до 1,4 миллиона рублей в разных комплектациях. Под капотом кроссовера установлен 1,6-литровый мотор на 128 л.с. мощности.

Также удорожание коснулось модели Changan CS55, которая теперь доступна по цене от 1,4 до 1,6 миллиона рублей. В данном случае предусмотрен 1,5-литровый мотор, мощность которого достигает 143 л.с.



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