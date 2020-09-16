 

Новый кроссовер Wey заметили на тульском заводе Haval

16.09.2020, 10:45, Новости дня

Китайский вседорожник Wey VV7 обнаружили недалеко от производственной площадки в Тульской области.

Эксперты предполагают, что уже в скором времени модель Wey VV7 может поступить в свободную продажу на местном рынке, однако пока производитель не называет точные сроки. Известно, что под капотом кроссовера установлен 2-литровый турбированный мотор с мощностью 227 л.с. Автомобиль приводится в движение 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Также указано, что во всех комплектациях ограничились передним приводом. На китайском рынке модель Wey VV7 имеет активный круиз-контроль, трехзонный климат-контроль, а также панорамную крышу. Остальные детали пока не называются и будут озвучены в ходе официальной премьеры вседорожники для российского рынка.



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