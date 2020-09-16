Внучки Лукашенко забрали документы из лицея БГУ вслед за его младшим сыном

16.09.2020, 10:45, Новости дня

Анастасия и Дарья Лукашенко забрали документы из лицея БГУ, эту информацию подтвердила сама Анастасия.

Анастасия и Дарья – старшие дочери среднего сына Лукашенко Дмитрия. Анастасия обучалась по гуманитарному профилю. В этом году в лицей на тот же профиль поступила Дарья, передает Tut.by.

Причины ухода из лицея Анастасия не раскрыла, она также не стала говорить, где они с сестрой обучаются теперь. Известно, что внучки главы республики ушли из лицея в сентябре. Они около недели после начала учебного года продолжали учиться, а после забрали документы.

По информации издания, Лицей БГУ покинул также младший сын Лукашенко Николай, который в этом году был зачислен на биологический профиль. В начале учебного года Николай в лицее не появился, место его учебы на данный момент неизвестно.

Напомним, в августе в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами.

Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, 15-летний сын Николай. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».

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