 

Бросившую младенца на лавочке в Подмосковье мать доставили в полицию

16.09.2020, 10:43, Разное

Новорожденного ребенка обнаружили на лавке возле одного из домов на улице Поселок Калинина в городе Люберцы Московской области. Младенца доставили в больницу. Личность женщины, бросившей дочь, удалось установить. Нерадивую мать доставили в полицию, передает сайт “Москва 24”. Ей оказалась 32-летняя местная жительница. В отношении произошедшего проводится проверка.



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