Кейт Миддлтон и принц Уильям поработали в знаменитой лондонской пекарне

16.09.2020, 10:40, Разное

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям порадовали жителей района Уайтчепел неожиданным визитом. Монаршая пара посетила знаменитую пекарню Bagel Bake на улице Брик-лэйн, причем не только пообщалась с персоналом, но и попробовала свои силы у плиты. Кейт и Уильям поработали с тестом и помогли испечь партию бейглов – несладких сдобных бубликов. Судя по снимкам и видео, преуспела в этом деле все-таки Кэтрин, а Уильям вел себя сдержанно, уступая лидерство супруге.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Посетив пекарню, герцог и герцогиня хотели выяснить, как людям удается вести малый бизнес во время пандемии, как они помогают тем, кто потерял работу в это сложное время. Владелец Bagel Bake Элиас Коэн, например, признался, что их круглосуточная пекарня понесла убытки, а также сократила часы работы и на время отправила часть сотрудников в отпуск. При этом, они принимают участие в программе пожертвования продуктов питания для нуждающихся.

Помимо пекарни Bagel Bake, в этот день Кейт и Уильям посетили мечеть East London Mosque, а также исламский центр Уайтчепеля. Здесь они пообщались с волонтерами, которые помогают нуждающимся во время коронавируса. Кроме того, герцог и герцогиня нанесли визит в местный центр занятости London Bridge Jobcentre, выяснив у персонала детали их работы, а также узнав, скольким людям удалось найти вакансии с помощью центра.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Bagel Bake