Подруга Брэда Питта Николь Потуральски прокомментировала слухи о ненависти к Анджелине Джоли

16.09.2020, 10:40, Разное

После того как стало известно о новом романе Брэда Питта – 56-летний оскароносный актер встречается с 27-летней немецкой моделью с польскими корнями Николь Потуральски – инсайдеры только и делают, что выясняют, как к этому относится Анджелина Джоли.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Энджи в ярости и совершенно ошеломлена, что Брэд мог поступить так низко,

– заявил источник The Mirror, комментируя реакцию Джоли на тот факт, что Питт возил Николь на отдых в поместье Шато Мираваль, где в свое время женился на Анджелине. После этого поклонники пары были уверены, что ненависть между Джоли и Потуральски взаимна, но последняя эти слухи опровергла. Она опубликовала в Instagram новый снимок, подписав его – “Счастливые люди никого не ненавидят”. Один из фолловеров поинтересовался, почему в таком случае они с Брэдом недолюбливают Энджи, на что Николь ответила:

Никакой ненависти нет.

Николь ПотуральскиОтметим, новость о романе появилась после того, как Питт и Потуральски были сфотографированы папарацци в аэропорту Ле-Кастейе, куда они прилетели частным рейсом из Парижа. Видимо, пара держала путь в поместье Шато Мираваль. Как сообщает Entertainment Tonight, изначально Потуральски прилетела в аэропорт Шарля де Голля из Берлина, а Питт – из Лос-Анджелеса:

Их заметили в автомобиле с шофером, он отвез их в аэропорт. Они вели себя очень скрытно и быстро зашли в самолет.

Официально новость подтвердил Page Six, опубликовав любопытные фото, на которых актер и модель замечены вместе в VIP-ложе на концерте Канье Уэста в зале Hollywood Bowl. И датируются эти фото ноябрем прошлого года. Другие источники уверяют, что Питт и Потуральски познакомились в августе 2019 года во время промо-тура фильма “Однажды в… Голливуде” в Берлине, где проживает модель. Более того, сообщается, что Брэд знаком с супругом Николь, 68-летним ресторатором Рональдом Мэри, и пришел к нему на ужин, где и встретил Потуральски.

Николь Потуральски