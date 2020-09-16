Скандалы: Гонения в «Имперском доме»

16.09.2020, 10:35, Разное

Вынесено решение о выселении дочери Дмитрия Захарченко 12-летней Ульяны и ее матери Марины Семыниной из их единственной квартиры в Москве

Как стало известно “Ъ”, вынесено решение о выселении дочери экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко 12-летней Ульяны и ее матери Марины Семыниной из их единственной квартиры в столице. Решение основано на ранее удовлетворенном иске Генпрокуратуры, в соответствии с которым были конфискованы активы снова находящегося под следствием господина Захарченко. Защита пыталась добиться, чтобы Ульяна Захарченко могла пользоваться данной квартирой до достижения совершеннолетия, но ей было отказано.

Квартира в ЖК «Имперский дом» (Якиманский пер., д. 6) была обращена в доход государства, как и другие активы полковника Захарченко и его близких, по иску Генпрокуратуры еще в 2017 году. Однако процесс освобождения жилплощади, которую хотят продать с аукциона, сильно затянулся, поскольку в квартире были зарегистрированы несовершеннолетняя дочь бывшего офицера и ее мать. Причем для Ульяны Захарченко, по данным ее представителей, это было единственное жилье. Более того, они утверждали в судах, что данную квартиру внучке Ульяне подарил в 2014 году Виктор Захарченко, отец скандально известного офицера, сам осужденный в прошлом году за растрату средств (ч. 4 ст. 160 УК) МИА-банка и уже вышедший на свободу.

С иском об освобождении квартиры к госпоже Семыниной и ее дочери в Замоскворецкий райсуд обратилось территориальное управление Росимущества по Москве.

В заявлении его представители ссылались на нормы Жилищного кодекса, в соответствии с которыми при смене собственника квартиры (она была отчуждена в пользу государства) ее предыдущие обитатели подлежат выселению. При этом представители ответчиков заявляли встречный иск о сохранении права пользования жилым помещением до наступления совершеннолетия Ульяны Захарченко, поскольку обращенная в доход государства квартира является единственным жильем для матери и ребенка. Однако, отклонив встречный иск, 8 сентября судья Замоскворецкого райсуда Евгения Пазухина полностью удовлетворила требования ТУ Росимущества.

Адвокат Валерия Туникова рассказала “Ъ”, что в качестве третьей стороны в деле участвовал территориальный орган опеки и попечительства, который суд обязал подготовить заключение по вопросу о выселении несовершеннолетней и ее матери. Представители госоргана, ссылаясь на занятость, ни разу не появились на судебных заседаниях, которые неоднократно откладывались. Однако представили отзыв, попросив суд при вынесении решения учесть интересы ребенка.

По словам госпожи Туниковой, представители девочки неоднократно от ее имени обращались к уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой с просьбой о подготовке заключения о праве несовершеннолетней на жилище. Однако, отметила госпожа Туникова, ответ на обращение являлся весьма формальным и несодержательным. Впрочем, подробно разъяснить формы и способы защиты права ребенка в ситуации обращения единственного пригодного для проживания жилого помещения в доход государства согласились сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой.

Сторона ответчиков в ходе слушаний заявила ходатайство о привлечении данного органа для представления заключения по делу. Однако судья Пазухина, по словам госпожи Туниковой, в удовлетворении ходатайства отказала, после чего вынесла решение о выселении ребенка и ее матери фактически на улицу. Отметим, что родственники Дмитрия Захарченко являются выходцами из Ростовской области, где у них жилье все-таки имеется.

Речь идет о частном доме родителей экс-полковника, в который вернулись его многочисленные родственники после конфискации имущества в столичном регионе. Госпожу Семынину с ребенком там, очевидно, не очень ждут.

Защита собирается обжаловать решение районного суда в Московском городском суде. При этом ответчики ссылаются на вынесенное еще в марте 2016 года определение Верховного суда России, в котором указано, что при условии законного вселения в жилое помещение ребенка и его законного представителя право пользования жилым помещением необходимо сохранять. Сам же ВС в том определении ссылался на положения Конвенции ООН по правам ребенка и конституционные положения об особой защите материнства и детства, а также положения Семейного кодекса РФ. В связи с этим защита считает, что решение о выселении семьи полковника Захарченко противоречит практике Верховного суда.

Дмитрий Захарченко, напомним, в июне 2019 года был приговорен Пресненским райсудом Москвы к двенадцати с половиной годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере и воспрепятствование правосудию. Суд также назначил ему штраф в 117 млн 990 тыс. руб. Кроме того, суд лишил офицера звания полковника полиции и наград. По одному из обвинений господина Захарченко тогда оправдали, признав за ним право на реабилитацию. Сейчас экс-полковник знакомится в СИЗО с материалами своего второго уголовного дела, по которому ему инкриминируется получение взяток на сумму около 1,5 млрд руб. Свою вину бывший борец с коррупцией категорически не признает.

Николай Сергеев