Скандалы: Внеземные контакты Юрия Мильнера

16.09.2020, 10:35, Разное

Российский миллиардер оплатит поиски жизни в облаках Венеры

Фонд Breakthrough Initiatives, основанный миллиардером Юрием Мильнером, профинансирует поиски примитивной жизни в облаках Венеры. Об этом сообщается на сайте фонда. Группа ученых изучит возможность существования жизни на планете и в случае, если в пользу ее наличия будут представлены убедительные доказательства, проанализирует технологические вызовы возможной исследовательской миссии. В команду войдут физики, астрономы, астробиологи, химики и инженеры «мирового класса». Возглавит ее профессор планетологии, физики и аэрокосмической инженерии Массачусетского технологического института (MIT) Сара Сигер. Сумма инвестиций в проект в сообщении не называется.

Причиной для организации исследования стала вчерашняя публикация данных о том, что в атмосфере Венеры был обнаружен газ фосфин, подчеркивается в сообщении. Об этом открытии написала группа ученых из США, Великобритании и Японии. Сара Сигер была одним из авторов этого исследования. Вместе с ней в руководство представленной фондом команды вошел еще один профессор MIT и соавтор исследования Януш Петковски.

На Земле фосфин появляется благодаря некоторым микроорганизмам и промышленным процессам. И его появление на Венере может либо также говорить о присутствии жизни, либо быть результатом еще не известных науке химических процессов, поясняли исследователи. Сделанное открытие, возможно, говорит о том, что «жизнь сама по себе должна быть очень распространенной, и должно быть много других населенных планет по всей нашей галактике», отмечала еще один автор исследования, астрофизик Клара Соуза-Сильва.

«Обнаружение жизни где-либо за пределами Земли было бы поистине важно, — отметил сам Мильнер. — И если существует вероятность ее наличия прямо по соседству, на Венере, которая не является ничтожно малой, то исследование этой возможности — это срочный приоритет для нашей цивилизации».

Breakthrough Initiatives объединяет несколько научных космических программ, изучающих «фундаментальные вопросы жизни во Вселенной». В 2015 году Мильнер совместно с физиком Стивеном Хокингом анонсировал запуск программы стоимостью $100 млн Breakthrough Listen с целью поиска за пределами Земли разумной жизни. В апреле 2016-го был запущен проект Breakthrough Starshot, также предполагающий выделение $100 млн. Его целью стало создание возможностей для межзвездных путешествий. Кроме того, существует Breakthrough Watch — программа создания технологий для поиска признаков примитивной жизни на схожих с Землей планетах. Все эти инициативы спонсирует фонд Breakthrough Foundation Юрия Мильнера и его жены Юлии.

Александр Пятин