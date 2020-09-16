Мнение: 9 вопросов, которые потрясли мир

16.09.2020, 10:33, Разное

Иногда даже эмигранту хочется что-то хорошее написать об обставленной стране, о её березках или бесплатной медицине, или о хорошем пенсионном обеспечении.

Вот и сейчас вокруг всей этой бури в стакане чая вокруг Навального хотелось заступиться мне за Кремль, сказать НАТО и её белорусским выкормышам – руки прочь от Москвы, не такая она глупая как вы инсинуируете.

И тут бац, российское представительство при ЕС написало требование с девятью (9) вопросами к Европейскому Сообществу (см.сноску).

Вопросы переводить не буду, дам ответы:

1. Хотели убить и не вышло, и нагло добить омского пациента наглости не хватило, пришлось отпустить в Берлин

2. А какая причина была убивать Немцова, Политковскую, Скрипалей…..или врать о вежливых людях, захватывающих Крым.

3. У России есть пробы показывающие, что никакого отравления не было, так что можно совершенно спокойно наплевать на то, что говорит Германия.

4. Если РФ подозревает, что Навального отравили люди из его окружения, которые покинули РФ, то надо просто сделать официальный запрос о выдаче подозреваемых.

5. Потому что германские врачи считают российских врачей либи некомпетентными, либо сознательными агентами Кремля.

6. Потому что западные негодяи знают какой Новичок попадает под их патенты и какой под российские.

7. Охрана Навального в Берлине обусловливалась его состоянием и статусом и Кремлю опять же на это надо плевать, так как 60 биохимических тестов, сделаных в Омске никакого отравления не показывают.

8. Только потому что нет фотографий бутылки не значит, что её нет.

9. Потому что Германия это не Россия и врачи там занимаются лечением, а не сообщениями…..

После таких заявлений хочется от всего сердца сказать моим милым россиянам – какого ..уя вы наступаете на одну и ту же граблю???!!!

Сидите, не спрашивайте никаких вопросов и на все давайте один ответ: Навальный? Не знаем никакого Навального…

https://russiaeu.ru/ru/node/4489