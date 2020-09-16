Помпео вновь потребовал от России расследовать отравление Навального

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16.09.2020, 10:30, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео вновь призвал Россию провести «полное и всестороннее» расследование отравления российского оппозиционного лидера Алексея Навального и позволить международному сообществу принять в нем участие.

«Мы считаем, что это отравление заслуживает полного и всестороннего расследования, – заявил Помпео французской радиостанции France Inter. – Мы также попросили все страны принять участие в установлении, каким образом эти химические вещества попали в организм Навального».

Один из самых ярых критиков президента Владимира Путина в России, Навальный был доставлен в Германию через два дня после того как ему стало плохо во время внутреннего перелета. С тех пор он находится в больнице «Шарите» в Берлине.

В понедельник больница сообщила, что Навальный, который находился в искусственной коме более недели, был «успешно отключен от аппарата ИВЛ». В сообщении больницы отмечалось, что он восстанавливает подвижность и может ненадолго вставать с кровати.

Ранее правительство Германии объявило, что специализированные лаборатории во Франции и Швеции подтвердили, что 44-летний Навальный был отравлен с помощью нервно-паралитического агента «Новичок», разработанного во времена СССР.

«Мы просим российскую сторону помочь миру понять, как такое могло произойти», – сказал Помпео.



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