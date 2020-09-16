 

ВТО: введя пошлины против Китая, США нарушили нормы международной торговли

16.09.2020, 10:30, Новости дня

Всемирная торговая организация постановила, что дополнительные пошлины, введенные США на китайские товары в 2018 году, нарушают правила международной торговли.

Комиссия из трех торговых экспертов ВТО заявила, что Вашингтон нарушил международные нормы, когда ввел пошлины на целый ряд товаров из Китая в 2018 году.

С марта 2018 года США ввели пошлины на экспорт из Китая объемом 400 миллиардов долларов.

«Соединенные Штаты не выполнили свою обязанность доказать, что эти меры являются временно оправданными», – говорится в отчете комиссии.

Администрация Дональда Трампа объяснила введение пошлин необходимостью противодействия несправедливым торговым практикам Пекина и кражам интеллектуальной собственности.

«Отчет комиссии подтверждает то, о чем администрация Трампа говорила четыре года, а именно что ВТО совершенно непригодна для того, чтобы остановить вредные технологические практики Китая», – заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер после появления заключения ВТО.



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