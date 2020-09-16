 

Политолог о визите Лукашенко в Россию: Он не может унизиться до диалога с белорусами

16.09.2020, 10:23, Разное

Политический аналитик Валерий Карбалевич отметил, что переговорам президентов предшествовали два важных события. Во-первых, большое интервью Александра Лукашенко российским журналистам. Политик рассказал, что в уличных шествиях участвуют безработные, которыми управляют западные спецслужбы.

Во-вторых, массовые беспорядки 12 и 13 сентября. Несмотря на усиление репрессий, масштаб акций протестов только вырос. Некоторым демонстрантам даже удалось обходными путями добраться до элитного поселка Дрозды, к дому руководителя Центризбиркома Лидии Ермошиной.

С таким тяжелым “политическим багажом” Лукашенко прилетел в Сочи для того, чтобы попросить Путина о помощи. Белорусский лидер не способен остановить митинги и вообще справиться с проблемами в республике. “Короче, современный вариант картины “Возвращение блудного сына”, – заявил эксперт.

Карбалевич добавил, что Александр Лукашенко не только себя поставил в унизительное положение, но и Белоруссию в целом. Судьбу республики пытаются решить в соседнем государстве. Репутация президента как защитника суверенитета своей страны окончательно испорчена.

Александр Лукашенко руководствуется логикой средневекового монарха. Политик готов вести диалог о судьбе Белоруссии с коллегой из России, а не со своими соотечественниками. “Он не может унизиться до диалога с народом, а вот просить помощи у соседнего суверена – вполне приемлемо”, – раскрыл его позицию эксперт.



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