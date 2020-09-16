Модный японский ресторан Subzero добрался из Петербурга до Москвы

16.09.2020, 10:23, Разное

Самое главное – умение создателей соответствовать ожиданиям и вкусам своей новой аудитории. Особенно, когда речь идет о передислокации между Питером и Москвой, которая случается нечасто. Ведь в обеих российских столицах публика довольно искушенная и открытая новизне, но в общем, разная и специфичная. Удивить ее непросто.

Создатели популярного питерского проекта Subzero рассчитывают, что им это удастся. Заведение, снискавшее за три последних года, кажется, все возможные профессиональные награды в городе на Неве, во второй половине лета, наконец, обосновалось и в Москве. Ресторан с изакая-баром открылся на Петровке и первым делом привлек внимание тех, кто привык обедать в нем в Петербурге.

Концепция Subzero осталась прежней. Речь идет о новой японской кухне, адаптированной под европейцев. Меню здесь довольно компактное, с акцентом на суши и роллы в самых разных версиях. Вполне классические нигири соседствуют со спайси суши (их приправляют соусом карри). Татаки роллы готовят с манго, папайей и сыром, тартар роллы – с авокадо и огурцом, а кранчи ролл – с тофу, шпинатом, базиликом и грибами.

Но, разумеется, только этим дело не ограничивается. Из горячих закусок весьма недурны вонтоны на пару – с креветкой и курицей, а из салатов – креветка с папайей, огурцом и дареным тофу.

Блюд из числа тех, которые обычно принято относить к основному разделу меню, совсем немного. Но острый суп кимчи с яйцом и говядиной, яки из лосося с соусом терияки и овощами, фиш болл (к слову, внушительных размеров) с тунцом и кушияки из говядины с авокадо и томатами сделаны добротно и основательно. Порции большие, а цены – вполне вегетарианские и не только по меркам Петровки.

Средний счет – 1500 рублей.