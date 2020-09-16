Анита Цой: «Я не тот артист, который будет выступать на сцене до 70 лет»

16.09.2020, 10:17, Разное

В одном из интервью Анита Цой пояснила о своей семейной жизни и творческих планах. Певица заявила, что она не намерена ездить на гастроли в почтенном возрасте, так как она «не тот артист, который не будет уходить со сцены до 70 лет».

Анита Цой призналась: она насытилась выступлениями и светской жизнью, поэтому ей хочется проводить время с родными людьми. Артистка считает, что музыка – это «особое состояние», а самые искренние песни «рождаются только в разгар любовных страданий». У нее на данном этапе «совсем другая любовь», поэтому в старости она займется каким-то другим делом и не будет до 70 лет выступать на сцене.

Мировоззрение знаменитости изменилось после того, как она заразилась коронавирусом и была на карантине. Во время самоизоляции звезда поняла, что хочет больше быть с близкими людьми. Однако этот период стал испытанием для нее и мужа Сергея. Пара осознала, что у них разные предпочтения по поводу досуга, фильмов и даже чаепития. Аните Цой казалось, что за 30 лет совместной жизни она знает о своем супруге все.

В следующем году артистка будет отмечать 50-летие, но к возрасту она относится по-философски. Анита Цой убеждена, что жительница может быть красивой и успешной в любой период своей жизни.