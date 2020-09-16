“С днем рождения, Волшебник!”: Брухунова впервые опубликовала фото с Петросяном

16.09.2020, 10:17, Разное

Татьяна Брухунова впервые опубликовала фотографию с мужем Евгением Петросяном. Она трогательно поздравила комика с днем рождения, назвав его «волшебником».

16 сентября Евгению Петросяну исполнилось 75 лет. По случаю юбилейной даты его молодая супруга Татьяна Брухунова впервые обнародовала совместную фотографию. До этого она не публиковала кадры даже со свадьбы. На снимке Брухунова сидит на траве в платье и эффектной шляпе, а сатирик положил руки ей на плечи.

В комментариях все начали поздравлять Евгения Вагановича с днем рождения. Они пожелали юмористу крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Напомним, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова официально узаконили отношения в конце прошлого года. До этого юморист 33 года состоял в браке с коллегой по цеху Еленой Степаненко, с которой скандально развелся. Процесс раздела имущества с четвертой женой у комика не завершен до сих пор.