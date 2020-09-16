 

Тихановская оценила вероятность ввода российских войск в Белоруссию

16.09.2020, 10:08, Новости дня

Запчасти на снегоход Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не ожидает ввода российских войск в страну, выразив надежду, что этого не произойдет.

«Белорусы дружественны абсолютно с гражданами России. Мы всегда были в замечательных отношениях, и очень не хочется эти отношения портить. Россияне не поймут такого решения своего правительства, как ввод войск или оказание военной помощи [президенту Александру] Лукашенко», – сказала Тихановская в интервью украинскому изданию LB.ua. 

Она добавила, что белорусскому руководству такая помощь не понадобится, потому что акции оппозиции носят абсолютно мирный характер, «и мы уверены, что таковыми они и останутся».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о том, чтобы резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, был снят и направлен в места постоянной дислокации. Российские военнослужащие из резерва вернулись в места постоянной дислокации.

Напомним, Путин откликнулся на просьбу Лукашенко о формировании резерва российских правоохранителей на случай необходимости оказания Белоруссии помощи. 



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