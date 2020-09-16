 

Джордж Клуни решил пожить отдельно от семьи в новом доме

16.09.2020, 9:53, Разное

Зарубежные СМИ сообщают о том, что Джордж Клуни и его супруга Амаль Алауддин переживают кризис в отношениях. Дошло до того, что актер решил пожить отдельно от семьи, поэтому строит рядом с основным домом новое жилье для себя.
Слухи о том, что брак Клуни и Алауддин дает трещину, начали появляться еще год назад. На тот момент супруги пять лет жили вместе, а когда отмечали годовщину свадьбы, постоянно ссорились. Очевидцы праздничного ужина рассказывали, что в конце вечера Амаль Алауддин, уходя из ресторана, едва сдерживала слезы. С того момента супруга Джорджа Клуни перестала выходить в свет, а сам актер не отвечал на вопросы, связанные с его семейной жизнью, тогда как ранее он любил рассказывать о своей жене и близнецах, которых она родила три года назад.

Инсайдеры сообщают, что пара начала ссориться из-за детей. Амаль Алауддин хотела в ближайшее время родить еще одного ребенка, так как ей уже за 40 лет, но актер был категорически против этой затеи. Он неоднократно говорил, что двое детей для него – это более, чем достаточно.



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