 

Доктор Мясников опроверг заразность переболевших коронавирусом

16.09.2020, 9:53, Разное

Утверждение о том, что человек, перенесший коронавирус, может выделять его частицы в течение 90 дней, является неверным. Такого мнения придерживается доктор Александр Мясников.
Информацию о том, что человек, после того как переболеет COVID-19, может быть заразным около трех месяцев, Мясников назвал очередной «страшилкой». Уже давно известен факт – у пациентов с коронавирусом в ряде случаев долгое время сохраняются положительные ПЦР-тест. Однако медики из разных стран пришли к мнению, что человек уже не является опасным для других.

Впервые о новом типе коронавируса стало известно в конце декабря прошлого года. Вспышка заболевания произошла в китайском городе Ухань. Из-за того, что болезнь начала быстро распространяться по миру, 11 марта ВОЗ объявила пандемию. Сейчас во многих странах уже началась вторая волна распространения инфекции. По данным международной организации, всего в мире насчитывается 29,5 миллиона случаев COVID-19, выздоровели – 20 миллионов пациентов, а скончались – 933 тысячи.



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