Умер отец Билла Гейтса

16.09.2020, 9:50, Новости дня

14 сентября в своем доме у Худ-Канала в пригороде Сиэтла умер 94-летний Билл Гейтс – старший, адвокат и филантроп, отце основателя компании Microsoft Билла Гейтса, сообщает The New York Times.

У Гейтса старшего была диагностирована болезнь Альцгеймера, сказано в заявлении родных, с которым ознакомилось издание.

“Мудрость, щедрость, сочувствие и смирение моего отца оказали огромное влияние на людей во всем мире. Влияние моего отца на нашу филантропию было таким же большим”, – написал Билл Гейтс-младший в своем блоге 15 сентября.

Благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс “не был бы тем, чем он является сегодня” без Гейтса – старшего, отметил основатель Microsoft.

“Мы с [сестрой] Мелиндой в долгу перед ним, поскольку его стремление служить обществу помогло вдохновить нашу собственную благотворительность. Как я уже говорил много раз, мой отец был настоящим Биллом Гейтсом. Он был всем, к чему я стремлюсь”, – добавил он в Instagram.

My father’s death is a tremendous loss for our family and the many people whose lives he touched. Dad lived a long and enormously meaningful life. I never stopped learning from his wisdom, kindness, and humility. Melinda and I owe him a special debt because his commitment to serving the community and the world helped inspire our own philanthropy. Although he would be the last person to say it, my father’s compassion and generosity will live on in the foundation he helped build. As I’ve said many times before, my dad was the real Bill Gates. He was all the things I strive to be.

