 

Главу Минздрава намерены выдвинуть в списках “Слуги народа” на выборах в Одесской области

16.09.2020, 9:50, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов будет в списке партии “Слуга народа” на местных выборах в Одесской области. Об этом 16 сентября в Facebook сообщила народный депутат от “Голоса” Соломия Бобровская.

“Не развалив до конца Минздрав, действующий министр здравоохранения Максим Степанов идет первым (!) номером в Одесский областной совет от “Слуги народа”. Как раз под отставку правительства все ищут себе новые места. Вот так министерские избирательные букеты”, – написала она.

Не розваливши до кінця МОЗ, чинний міністр охорони здоров’я Максим Степанов йде першим!! номером в Одеську обласну раду…

Posted by Solomiia Bobrovska on Teisipäev, 15. September 2020

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Степанов – бывший директор ГП “Полиграфкомбинат Украина” (2011–2016) и экс-председатель Одесской облгосадминистрации (2017–2019). Министром здравоохранения он был назначен 30 марта 2020 года. Предыдущий глава Минздрава Илья Емец пробыл на должности меньше месяца. 

В мае парламентская фракция “Голос” призывала отправить министра здравоохранения в отставку. Народные депутаты заявили, что Минздрав под руководством Степанова провалил закупку защитных костюмов для медицинских работников, а также выступает за свертывание медицинской реформы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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