Поборовшая рак Алла Мазур показала фотосессию без парика

16.09.2020, 9:50, Новости дня

Украинская телеведущая Алла Мазур, которая прошла лечение от онкологического заболевания, снялась для издания Marie Claire без парика. Фото она разместила на своей странице в Instagram 15 сентября.

“Привет, мой новый год! Я жива – и это большое достижение года прошлого. Постояла мысленно на краю – и получила еще больше внутренней свободы. Увидела себя новую – и почувствовала, что этой свободой можно поделиться и поддержать других. Тех, кто столкнулся с онкологией во время пандемии: некий особый джек-пот. Но шанс выздороветь – есть. И чем раньше начать борьбу – тем выше. Меня вдохновляла одна зрительница. Автор: “Ваша работа в эфире доказывает нам, что победить – можно”. Теперь хочу убедить, что и визуальных последствий этой борьбы особенно бояться не стоит. Потому что главное – очистить организм. А волосы – отрастут. И жизнь подкинет вам новый образ: какой может оказаться неожиданно симпатичным. Даже модным и актуальным: как оказалось в моем случае”, – отметила Мазур.

Телеведущая сообщила, что начала учиться. Как именно называется учебное заведение, она не уточнила.

“Давно хотела поучиться: чтобы не только учить других. Записалась в группу. И вот –получила. Первое занятие – сегодня. В мой день рождения”, – рассказала она.

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Привіт, мій новий рік!) Я жива – і це найбільше досягнення року минулого. Постояла подумки на краю – і отримала ще більше внутрішньої свободи. Побачила себе нову – і відчула, що цією свободою можна поділитися) І підтримати інших. Тих, хто зіткнувся з онкологією в час пандемії: такий собі особливий джек-пот. Але шанс одужати – є. І чим раніше почати боротьбу – тим вищий. Мене надихала одна глядачка. Яка написала: ваша робота в ефірі доводить нам, що перемогти – можна. Тепер хочу переконати, що і візуальних наслідків цієї боротьби особливо боятися не варто. Бо головне – очистити організм. А волосся – відросте. І життя підкине вам новий образ: який може виявитись несподівано симпатичним. Навіть модним і актуальним: як виявилось в моєму випадку. В цьому номері «Marie Claire» – моє послання тим, хто вчиться сміливості: приймати себе – і любити себе – і в біді, і в радості. Хто наважується змінити життя – після онкології. Йде вчитися танцям. Йде на йогу. Починає медитувати. Наповнює себе любов’ю. Бо тільки так – зможемо поділитися нею з іншими. Не бійтеся змін. Повірте у себе і свої сили. Довіртеся Небу: там справді дививожним чином підказують нам шлях. Як виконали бажання моє. Давно хотіла повчитися: щоб не тільки вчити інших) Записалася в групу. І от – отримала запрошення. Перше заняття – сьогодні. В мій день народження. Тема, як на замовлення: як визначити власний тип мислення і повернути його в кращий бік) Ну чом би саме так – не почати свій новий рік?)) Словом – з 10.00 до 16.00 відповідати на дзвінки та смс сьогодні не зможу: вчусь)) Ну а для вас поки – аж 5 обкладинок осіннього номера “Marie Claire”) Вибирайте: кому яка ближча *

Публикация от Alla Mazur (@allamazurofficial) 15 Сен 2020 в 9:59 PDT

15 сентября Алле Мазур исполнилось 55 лет.

В ноябре 2019 года телеведущая заявила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. По словам Мазур, рассказать общественности о своем диагнозе она решилась, посоветовавшись с друзьями, семьей и коллегами.

19 мая 2020 года телеведущая сообщила, что основная часть лечения позади. В июле Мазур призналась, что врачи дают обнадеживающие прогнозы.