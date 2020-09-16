 

“На Таню похож”. 75-летний Петросян впервые показал сына от 31-летней жены

16.09.2020, 9:50, Новости дня

75-летний российский юморист Евгений Петросян 16 сентября впервые опубликовал в Instagram совместное фото со своим сыном Ваганом. 

На фото юморист позирует в кадре, держа улыбающегося ребенка на вытянутых вверх руках. 

“А вот и он – Ваган Евгеньевич Петросян!” – подписал публикацию юморист. 

“А кто родил?” – поинтересовались пользователи сети.

“Жена”, – ответил Петросян. 

“Обалдеть, как на Таню похож, молодцы!” – отреагировали на фото поклонники.

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А вот и он – Ваган Евгеньевич Петросян!

Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny) 15 Сен 2020 в 11:00 PDT

Петросян родился в 1945 году в Баку (Азербайджанская ССР). С 1962 года актер работает в жанре конферанса. Во время президентских выборов в России в 2018 году Петросян был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. 

До брака с экс-помощницей, 31-летней Татьяной Брухуновой шоумен был женат четыре раза.

Петросян и Брухунова тайно расписались в декабре 2019 года – о свадьбе сообщило издание “Комсомольская правда”, однако Петросян назвал эту информацию “клеветой”.

23 марта издание Star Hit сообщило, что 13 марта у пары родился сын. Петросян и Брухунова не комментировали информацию, опубликованную таблоидом со ссылкой на окружение пары.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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