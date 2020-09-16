Представитель Индии покинул встречу стран ШОС после демонстрации новой карты Пакистаном

16.09.2020, 9:48, Новости дня

Советник по национальной безопасности Аджит Довал покинул встречу советников по национальной безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после демонстрации представителем Пакистана новой карты страны.

«На встрече советников по национальной безопасности государств-членов ШОС, устроенной председателем ШОС (Россия), пакистанский советник по национальной безопасности намеренно продемонстрировал вымышленную карту, которую недавно распространял Пакистан», – передает РИА «Новости» слова официального представителя МИД Индии Анурага Шривастава.

В августе премьер-министр Пакистана Имран Хан представил новую политическую карту страны, которая включает в состав Пакистана союзные территории Джамму и Кашмир и город Джунагад в индийском штате Гуджарат. В свою очередь Индия назвала эту публикацию «упражнением в политическом абсурде», отметив, что подобные заявления не имеют ни юридической силы, ни международного авторитета.

«Это (демонстрация) было вопиющим пренебрежением к совету организатора против этого и нарушением норм собрания. После консультаций с принимающей стороной индийская сторона покинула встречу в знак протеста на этом этапе», – отметил Шривастава.

Напомним, в конце октября 2019 года на месте штата Джамму и Кашмир в Индии создали две союзные территории. В знак протеста против упразднения штата Джамму и Кашмир Пакистан понизил уровень дипотношений с Индией и решил обратиться в Совбез ООН.