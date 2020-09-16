 

Тихановская назвала условие предоставления гарантий безопасности Лукашенко

16.09.2020, 9:48, Новости дня

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что если действующий белорусский лидер Александр Лукашенко уйдет из власти мирно, он получит гарантии личной безопасности.

Тихановская завила изданию LB.ua, отвечая на вопрос, будут ли предоставлены Лукашенко гарантии безопасности, если он уйдет мирно, что «конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть», передает РИА «Новости».

На уточняющий вопрос о том, получит ли Лукашенко гарантии безопасности, Тихановская ответила: «Да. Даже больше».

Напомним, по данным ЦИК, Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. После она назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Штаб ии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике Координационного совета для обеспечения передачи власти.

Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Лукашенко заявил, что Координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в республике со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.



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