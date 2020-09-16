Преждевременная эйфория привела Израиль к повторному карантину

16.09.2020, 9:35, Новости дня

Весной Израиль лучше всех справлялся с коронавирусом, и ожесточённая борьба сменилась преждевременной эйфорией, пишет Focus Online. Связанные с пандемией ограничения были сняты слишком поспешно и непродуманно, и теперь Израиль снова опережает весь мир — он стал первой страной, которая второй раз объявила о повсеместном карантине. Германии следует научиться на его примере и не повторять тех же ошибок, призывает немецкий журнал.



Reuters

Едва ли какая-либо другая страна мира весной справлялась с коронавирусом лучше, чем Израиль, пишет немецкий журнал Focus. Однако потом государство ударными темпами сняло карантинные ограничения — и теперь расплачивается за это: Израиль стал первой страной в мире, которая уже второй раз вводит карантин на всей своей территории, отмечает автор статьи Кристиан Дёббер.

Когда в Германии в марте люди ещё посещали бары и рестораны и толпились в пешеходных зонах, в Израиле уже было тихо: несмотря на низкие показатели заражаемости, государство быстрее всех прочих ввело повсеместный карантин. Это принесло свои результаты: на протяжении месяцев число инфицированных коронавирусом в Израиле было существенно меньше, чем, например, в Германии, Франции или Италии, а показатели смертности от COVID-19 оставались самыми низкими среди стран Организации экономического сотрудничества и развития.

Сейчас, спустя полгода, Израиль снова впереди — однако на этот раз в печальном смысле, подчёркивает издание. Из-за резкого роста числа заражений правительство Израиля объявило о новом повсеместном карантине. Руководители клиник забили тревогу, срочные меры стали необходимы. «Наша цель — остановить рост», — заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Заявленные меры должны вступить в силу с середины дня в пятницу, сообщается в статье. Школы и детские сады снова будут закрыты. Людям будет разрешено, за редкими исключениями, удаляться от дома не более, чем на 500 м. Отели, рестораны и торговые центры также должны закрыть свои двери для посетителей. Покупка продуктов и посещение врачей, напротив, разрешены. Административные учреждения и частные компании также могут продолжить работу с некоторыми ограничениями. Кроме того, будет действовать запрет на собрания: под открытым небом могут собираться до 20 человек, в замкнутом пространстве — до 10 человек. Предполагается, что эти новые правила будут действовать в течение трёх недель, однако они могут быть продлены, если ситуация не улучшится.

Как напоминает немецкий журнал, уже в мае и июне число заражений коронавирусом в Израиле начало расти, однако в последнее время его темпы резко увеличились. На прошлой неделе в стране четыре дня подряд фиксировались рекордные показатели по заражаемости. Печальной кульминации вторая волна пандемии достигла в понедельник: по данным Министерства здравоохранения, в этот день в Израиле было зарегистрировано 4973 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране зафиксировано в общей сложности около 162 тыс. заражений и 1141 смерть от вируса.

На первый взгляд может показаться, что эти цифры сравнительно невелики. К примеру, в Германии на данный момент отмечается 263 тыс. заражённых. Однако население Израиля составляет всего лишь около 9,2 миллионов жителей, что соответствует лишь одной десятой населения Германии. Беспокойство также вызывает количество случаев с тяжёлым течением заболевания: сейчас в Израиле насчитывается 54 тяжёлых больных на миллион жителей, в США — 44 на миллион, а в Германии — только 2,5. Это делает Израиль самой заражённой страной в западном мире, считает автор статьи.

Всего несколько месяцев назад ситуация выглядела совершенно иначе. В апреле Израиль был на первом месте в мировом рейтинге стран по оценке принимаемых мер для защиты от коронавируса. Помимо строгого ограничения на контакты и выход из дома, страна сделала ставку на работу спецслужб, которые быстро и без лишней бюрократии обеспечили необходимые государству маски и медицинское оснащение. Кроме того, спецслужбы Израиля использовали технологию отслеживания мобильных телефонов для контроля за инфицированными. Тогда Нетаньяху назвал борьбу Израиля с коронавирусом «большой историей успеха».

Однако потом в стране ускоренными темпами начали снимать карантинные ограничения, отмечает Focus. Рестораны, бары и школы открылись намного раньше, чем, например, в Германии. Объявляя в конце мая о снятии ограничений, Нетаньяху даже призывал граждан: «Возвращайтесь к нормальной жизни, выпейте кофе, стакан пива — главное, получайте удовольствие».

По-видимому, вместе с этим многие израильтяне перестали достаточно серьёзно относиться к опасности заражения, продолжает немецкий журнал. Маски практически исчезли из общественной жизни. На средиземноморских пляжах было много людей уже в начале июня. Последствия этой небрежности проявились в показателях заражаемости: если в начале мая в стране заражались коронавирусом всего по несколько десятков человек в день, то семью неделями позже счёт пошёл на сотни. Первым школам снова пришлось закрыться, некоторые места превратились в закрытые зоны.

«Мы сразу перешли от катастрофы к эйфории. Теперь за это приходится расплачиваться», — считает израильский политолог Джил Мурсиано. Из-за низких показателей заражаемости весной население Израиля почувствовало себя в безопасности. Страна вышла из карантина слишком быстро и непродуманно. По словам Мурсиано, «Израиль отреагировал на пандемию, как на военное нападение: чтобы уничтожить врага — вирус — были мобилизованы все ресурсы, сопутствующий ущерб приглушён, а государство — герметично отгорожено. На короткое время это сработало хорошо. Но потом мы просто не смогли перейти из фазы борьбы с коронавирусом к фазе жизни с коронавирусом».

На протяжении долгого времени правительство Израиля воздерживалось от ввода нового повсеместного карантина, несмотря на рост числа заражений. Вместо этого вводились жёсткие штрафы против тех, кто не носил маски и не соблюдал социальную дистанцию. Нежелание объявлять новый карантин, в первую очередь, связано с тяжёлой экономической ситуацией и высокой долей безработицы, составляющей примерно 20%, поясняют эксперты. Почти два десятилетия Израиль не видел ничего другого, кроме экономического роста, и коронавирус стал для страны настоящим шоком, пишет Focus.

После объявления о новом карантине во многих городах страны начались протесты, отмечается в статье. Премьер-министра Нетаньяху критикуют за его переменчивый курс. «Израиль неправильно понял кризис, увидев в нём спринт, а не марафон, которым он является, — уверяет политолог Джил Мурсиано. — Страна очень быстро и в полную силу начала борьбу против вируса, а потом ей просто не хватило сил». По его словам, крайне опасно поддаваться эйфории, когда кажется, что кризис преодолён.

Многие в Германии тоже полагают, что жизнь вошла в привычную колею и всё вернулось к норме, если среди их знакомых нет заражённых. Израиль уже наказан за подобный образ мышления, заключает немецкий журнал Focus.