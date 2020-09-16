Выбор меньшего из двух зол — многих американцев не вдохновляет ни Трамп, ни Байден

16.09.2020, 7:35, Новости дня

Многие избиратели в США всё ещё не могут решить, кому отдать свой голос на предстоящих выборах президента. Эти «неопределившиеся» американцы, от которых может зависеть результат предстоящего голосования, с одинаковым недоверием относятся к Дональду Трампу и его сопернику-демократу Джо Байдену, пишет USA Today.



Reuters

До выборов президента США осталось меньше двух месяцев — и американцы находятся на взводе. Дело не только в том, что им приходится сидеть взаперти, чтобы избежать смертельной инфекции. Или что некоторые города охвачены беспорядками, вызванными протестами против полицейского насилия и расизма. Или что жители страны сталкиваются с финансовыми трудностями из-за пандемии, пишет USA Today.

По словам издания, многие избиратели считают гонку между Дональдом Трампом и Джо Байденом решающей для будущего Соединённых Штатов. Но при этом значительное число американцев, переживающих многочисленные кризисы, «не впечатляет и не вдохновляет выбор, с которым они столкнутся 3 ноября».

«Они встревожены, напуганы, раздражены и разочарованы», — охарактеризовал настроения среди избирателей организатор кампании Swing Voter Project Рич Тау, которая изучает изменения предпочтений электората в ряде штатов. Он отмечает, что эпидемия COVID-19 повлияла на мнение многих американцев, голосовавших за Трампа в 2016 году.

Между тем перед действующим президентом-республиканцем и его соперником-демократом Байденом стоят две ключевые задачи. Они должны мотивировать своих сторонников проголосовать и завоевать доверие неопределившихся избирателей.

Сотни тысяч американцев по-прежнему не уверены, кого они поддержат, — и даже собираются ли они участвовать в выборах. Учитывая, с каким небольшим преимуществом Трамп победил четыре года назад в колеблющихся штатах, именно эти неопределившиеся избиратели, скорее всего, решат, кто займёт Белый дом в следующем году.

Четыре года назад 42-летняя Кэри Мерсер, сторонница демократов и профессиональный фотограф из небольшого городка Механиксберг в штате Пенсильвания, проголосовала за бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. По её словам, на предстоящих выборах она не собирается поддерживать Трампа, но и Байден не вызывает у неё доверия.

«Для меня проблема в том, что сейчас, как мне кажется, обе партии ведут себя, как избалованные подростки, — сказала Мерсер. — И мне очень трудно голосовать за любую из сторон, учитывая, что, на мой взгляд, ни одна из них не работает в интересах людей».

Опросы показывают, что Байден опережает Трампа по популярности в национальном масштабе. Но этот отрыв сокращается, особенно в колеблющихся штатах, включая Пенсильванию. Выходит, что оба кандидата во многом зависят от таких избирателей, как Мерсер, которым ещё предстоит принять решение.

58-летний республиканец Винсент Баллантони из города Клируотер, штат Флорида, голосовал за Обаму в 2012-м. Но четыре года назад он поддержал Трампа, полагая, что миллиардер представляет «новую кровь» и вступится за испытывающих экономические трудности американцев.

После четырёх лет президентства Трампа Баллантони заявил изданию, что он по-прежнему не определился, за кого голосовать на выборах. Он разрывается между своим отвращением к «напыщенному стилю» действующего президента и тревогой из-за популярности таких радикально-либеральных демократов, как конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес.

«Я думаю, что Байден — хороший человек, но он слишком мягкий, и им будут манипулировать, — заявил Баллантони. — Мне кажется, что Трамп — хороший человек, но он должен понять, что ему нужно смягчить риторику, а не просто уйти вправо и болтать неправду».

«Меньшее из двух зол» — фраза, которую используют многие американские избиратели. Особенно она популярна среди сокращающейся группы неопределившихся.

Во время праймериз 41-летняя сторонница Демократической партии из штата Огайо Хизер Мальюк поддержала прогрессивного сенатора Берни Сандерса. Теперь ей снова приходится «преодолевать отвращение» к оставшимся кандидатам.

Трамп её «злит», а Байден производит на неё впечатление «мерзкого» человека. В 2016 году она написала в бюллетени имя Сандерса, потому что ни один из кандидатов её не вдохновлял. В этот раз она планирует поступить аналогично. «Опять двадцать пять! Так что на этот раз я собираюсь нарисовать Микки Мауса или что-то в этом роде», — сказала USA Today посмеивающаяся Мальюк.

Согласно августовскому опросу Pew Research Center, только 8% зарегистрированных избирателей согласились с утверждением, что их выбор кандидата на пост президента этой осенью будет трудным, «потому что любой из кандидатов может стать хорошим президентом». Это самый низкий показатель с начала проведения этих исследований.

Но добиться поддержки избирателей — одно дело. Убедить их действительно проголосовать по почте или лично — совсем другое. Эта проблема ощущалась ещё до пандемии, когда типичная явка составляла примерно 61%.

Кроме того, широко распространено беспокойство относительно легитимности результатов будущих выборов. Недавний опрос Монмутского университета показал, что почти 40% избирателей не уверены, что выборы будут проведены «справедливо и точно».

Исследование также показало, что большинство избирателей (52%) считают, что штаб Трампа попытается «сжульничать», чтобы победить в ноябре. 39% придерживаются того же мнения о команде Байдена.

Частые, но необоснованные заявления Трампа о том, что голосование сопровождается фальсификациями и не заслуживает доверия, усилили обеспокоенность американцев. «В обоих лагерях есть избиратели, которые всё больше склонны не доверять результату, с которым они не соглашаются», — подчеркнул Патрик Мюррей, директор Института исследований общественного мнения при Монмутском университете.