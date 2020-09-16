Кадыров отреагировал на видео с мытьем ног в православном источнике

16.09.2020, 9:34, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал видеоролик, в котором несколько молодых людей моют ноги в православном источнике.

«Мне всегда неприятно читать, как СМИ и блогосфера сразу придают такому событию национальный колорит. Парней сразу же назвали чеченцами, и такой посыл прошел волной по всем лентам новостей. В итоге, как выявила инициированная мною проверка, ребята вовсе не чеченцы», – написал Кадыров в Telegram.

Он добавил, что нарушитель порядка или закона не может являться представителем национальности, поскольку действует не в его интересах. «Это просто отдельно взятая личность», – отметил глава Чечни.

При этом он оценил поступок молодых людей как «полное отсутствие нравственности», а также подчеркнул, что участники инцидента должны быть наказаны по закону.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором видно, как несколько человек моют обувь в источнике рядом с храмом в Калининграде. На записи слышно, как один из них со смехом говорит: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим».

СМИ сообщали, что видео заинтересовалась полиция и начала проверку. Позже один из участников инцидента извинился, сказав, что не думал, что «это такая серьезная вода».