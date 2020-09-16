Тихановская объяснила невозможность ареста Алексиевич пожилым возрастом

16.09.2020, 9:34, Новости дня

Белорусские власти не могут арестовать активистку президиума оппозиционной структуры, нобелевский лауреат по литературе Светлану Алексиевич, поскольку она уже в возрасте и слишком известна, сообщила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Журналисты LB.ua. задали Тихановской вопрос, по ее мнению, Алексиевич арестуют или попытаются выгнать из страны.

«Думаю, ни то, ни другое. Это будет слишком большой скандал, если ее выдворят из страны. Во-первых, она уже в возрасте. Во-вторых, она лауреат Нобелевской премии», – ответила она.

По ее словам, Алексиевич слишком известна, чтобы выдворять ее из страны и тем более садить в тюрьму. «Думаю, это осудят даже те, кто поддерживает диктатуру», – добавила Тихановская.

В прошлую пятницу Координационный совет Белоруссии решил не исключать покинувших республику участников. В президиум Координационного совета оппозиции Белоруссии изначально входило семь человек. Все они, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, находятся под арестом или за пределами Белоруссии.

Напомним, по данным ЦИК, Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике Координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в республике со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.