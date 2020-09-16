ООН оценила потери мирового туристического сектора в полтриллиона долларов

16.09.2020, 9:34, Новости дня

Туристический поток в мире в первом полугодии сократился на 65% из-за пандемии коронавируса, говорится сообщении Всемирной туристской организации ООН. Всего не состоялось около 440 млн поездок, что привело к потере 460 млрд долларов для мирового туристического сектора, сообщили СМИ.

«Резкое падение спроса на международные поездки в период с января по июнь 2020 года привело к потере 440 млн международных поездок и около 460 млрд долларов доходов для международного туризма. Это примерно в пять раз больше, чем убытки от международного туризма, зафиксированные в 2009 году в условиях глобального экономического кризиса», – передает «Коммерсант» сообщение ООС.

Больше всего от ограничений, связанных с коронавирусом, пострадала Азия, где турпоток сократился на 72%. В Европе он снизился на 66%, в Африке и на Ближнем Востоке – на 57%, а в Америке – на 55%.

Напомним, в конце августа сообщалось, что программа кешбэка за туры по РФ может быть перезапущена осенью с изменением ряда условий.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что программой поддержки внутреннего туризма с возможностью кешбэка на 27 августа воспользовались 50 тыс. россиян.