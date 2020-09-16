Надежда Бабкина впервые после перенесенного COVID-19 появилась на светском мероприятии

16.09.2020, 9:33, Разное

Надежда Бабкина опубликовала в своем микроблоге Instagram фотографии с вручения премии Brand Awards. Артистка впервые после перенесенного COVID-19 вышла в свет и рада тому, то в РФ «закипела светская жизнь».

По словам Надежды Бабкиной, необходимо было соблюсти «дресс-код Elegance», поэтому она появилась на вручении премии в классическом черном брючном костюме. Свой образ певица дополнила массивным колье и серьгами с жемчужинами, а также красной сумкой-клатчем. Несмотря на то, что артистка перенесла тяжелую болезнь, выглядела она довольно бодро и свежо. У Надежды Бабкиной было поражено 80% легких, а также она была в коме. Знаменитости удалось восстановиться после коронавирусной инфекции, поэтому она уже активно гастролирует с ансамблем.

В рамках вручения ежегодной премии Brand Awards были отмечены представители российского шоу-бизнеса, моды и спорта за достижения в своих сферах. Надежду Бабкину чествовали за то, что артистка популяризирует фольклор и традиционную культуру народов многонациональной РФ.