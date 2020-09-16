Максим Галкин показал занятия Лизы и Гарри в тренажерном зале

16.09.2020, 9:33, Разное

Ведущий Максим Галкин показал, как его дети занимаются в домашнем спортзале. Вместе с сестрой Лизой Гарри Галкин старается установить новые рекорды.

На видео, которое появилось в социальной сети Instagram, показано, как сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой бежит на дорожке и заявляет, что ему удалось сжечь 55 килокалорий. Поклонники отметили: у мальчика присутствует огромная выдержка и воля к победе. На заднем плане видно, как Елизавета Галкина легко висит на руках.

Пользователи восхитились тем, что близнецы Аллы Пугачевой и Максима Галкина разносторонне развиваются. Они посещают множество дополнительных занятий и кружков. Многие считают, что дети знаменитостей развиты не по годам.

Напомним, Елизавета и Гарри Галкины появились на свет семь лет назад от суррогатной матери. В этом году они пошли в школу. Звездные родители считают, что физические нагрузки очень важны для детей, поскольку первый год в учебном заведении особенно сложный.