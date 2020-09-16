 

Онколог Смирнова назвала причину быстрого роста опухолей в разном возрасте

16.09.2020, 9:17, Разное

Онколог Елена Смирнова рассказала, почему в разном возрасте начинает быстро расти опухоль. Результаты последних исследований показывают, что курящие пациенты с раком толстого кишечника имеют в два раза более высокий риск наступления смерти, нежели те, кто не страдает данной пагубной привычкой. Новообразование у курильщиков растет более агрессивно, поэтому быстрее поражаются соседние органы.
Рак провоцирует диета с низким количеством потребляемой клетчатки и высоким присутствием в рационе жиров. Ситуация осложняется употреблением алкогольных напитков и отсутствием физической активности. Риск развития рака в 20% случаях связан с наследственностью. Близкие родственники обычно заболевают онкологией на 10 лет раньше.

Чтобы распознать патологию своевременно, нужно до 40 лет посетить проктолога. С наступлением данного возраста важно ежегодно сдавать кал на анализ. Раз в три года рекомендуется проходить колоноскопию.



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